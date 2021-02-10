محمد الشناوي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق جاهز لمواجهة بالميراس البرازيلي غداً الخميس، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية، مؤكداً أنه كان يتمنى مشاركة محمود عبد المنعم "كهربا" وحسين الشحات.



وذكر الشناوي في المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم الأربعاء، للحديث عن المباراة: "لدينا ثقة كبيرة في أنفسنا، وهدفنا هو الفوز والتتويج بالميدالية البرونزية".



وأضاف: "لا نفكر سوى في مباراة الغد.. أمامنا تحد صعب للغاية ولكننا قادرون على التعامل معه، وأمامنا هدف واحد وهو الفوز على بالميراس من أجل تحقيق الميدالية البرونزية وحصد المركز الثالث".



وأوضح أن إصراراً كبيراً لدى لاعبي الأهلي على تحقيق الفوز غداً، من أجل إسعاد جماهير الأهلي في كل مكان.



وشدد أن الجميع أغلق صفحة مباراة بايرن ميونخ الألماني، التي انتهت بفوز بايرن على الأهلي 2-0 في الدور قبل النهائي أمس الأول الإثنين، عقب نهايتها مباشرة من أجل التركيز والاستعداد بشكل جيد للقاء الغد.



وأشار الشناوي إلى أن ما حدث من محمود كهربا وحسين الشحات كان بشكل عفوي، مؤكداً أنه كان يتمنى وجودهما في لقاء الغد، "لكن في كل الأحوال، الجهاز الفني لديه ثقة في جميع اللاعبين وأي لاعب سيشارك سيبذل قصارى جهده من أجل الفوز والعودة لمصر بالميدالية البرونزية".



وكان الأهلي قد ذكر أمس الثلاثاء عبر موقعه الرسمي: "تلقت بعثة الفريق إخطاراً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤكد فيه حرمان كل من حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا من المشاركة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الأهلي وبالميراس البرازيلي، والمحدد لها يوم الخميس، وذلك بسبب عدم التزام اللاعبين بالإجراءات الاحترازية عقب مباراة الأهلي وبايرن ميونخ".



وانتهك الشحات وكهربا قواعد الفقاعة الطبية وتم عزلهما عن بعثة الأهلي بسبب قيامهما بمصافحة جماهير الفريق خلال مواجهة بايرن ميونخ.