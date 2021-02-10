ترتيب بالدوري السعودي للمحترفين قبل مواجهات الجولة الثامنة عشر

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:16 م
بوابة الفجر
غدير احمد
وقع الهلال حامل اللقب في الجولة الماضية على يد أبها بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليحتل به للمركز الثاني برصيد 30 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، واصل فريق الشباب صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز برصيد 32 نقطة.

وجاء النادي الأهلي في المركز الثالث برصيد 30 نقطة، بينما يحتل الإتحاد المركز الرابع برصيد 28 نقطة بالفوز على الفتح بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.


ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مواجهات الجولة الثامنة عشر كالآتي:-


1- الشباب: 32 نقطة

2- الهلال: 30 نقطة

3- الأهلي : 30 نقطة

4- الاتحاد : 28 نقطة

5- التعاون: 25 نقطة

6- النصر: 24 نقطة

7-  الاتفاق: 24 نقطة

8- أبها: 24 نقطة

9- القادسية: 21 نقطة

10- الوحدة: 21 نقطة

11- الرائد: 19 نقطة

12- الفتح: 18 نقطة

13- الباطن: 17 نقطة

14- الفيصلي: 17 نقطة

15 – العين: 13 نقاط

16-  ضمك: 12 نقطة

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