بيومي فؤاد لـ'الفجر الفني': "أواصل تصوير تماسيح النيل وماما حامل مختلف"

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:05 م
بوابة الفجر
يارا أحمد




أكد الفنان بيومى فؤاد ، بانه يواصل بتصوير المشاهد الأخيرة له في فيلمة الجديد والذى يحمل إسم "تماسيح النيل" في محافظة أسوان والذى إستمرت لأكثر من أسبوع متواصل ، وذلك تحت إشراف صناع العمل وعلى رأسهم المخرج سامح عبد العزيز .

والذي ينشغل حاليًا بتصوير مسلسلة الجديد والذى يحمل إسم "حرب أهلية" للنجمة يسرا وهو إسم مؤقت للمسلسل ، على أن يتم تغييرة لاحقًا، ومن المقرر عرضة في السباق الرمضاني المقبل، مضيفًا بأنة يستأنف تصوير باقى مشاهد فيلم "تماسيح النيل" ككل حين الوقت المناسب الذى يتاخذة صناع هذا العمل للعودة للبلاتو مرة أخري .

في سياق متصل كشف بيومى عن أجواء التصوير في فيلم "ماما حامل" للنجمة ليلى علوى ، بأنة يستأنف تصوير باقى مشاهدة اليوم وغداً ، في أحدى الفيلات بمنطقة المنصورية ، والذى أستقروا بها معظم فريق العمل أكثر من يوم لتصوير مشاهدهم خلال الفترة المنقضية .

ومن المقرر أن ينتهي من تصوير هذا البلاتو إلى أن ينتقل لتصوير بقيت مشاهد العمل في أحد الإستديوهات المختلفة بمنطقة شبرامنت، والذي يستمر لعدة أيام هناك على خطي ديكور أحد المستشفيات، وختامًا يتبقي للعمل يومين تصوير أخرين، وبعد ذلك يطلق كلاك الفركش للإنتهاء من التصوير ويودع البلاتو وينتقل إلي غرفة المونتاج والمكساج وغيرها، لإظهارة إلى النور قريباً بدور العرض السينمائي.

يشار بأن تدور أحداث فيلم "ماما حامل" حول أسرة من طبقة غنية يتعرضون للعديد من المواقف الكوميدية وغيرها.

جدير بالذكر بأن فيلم "ماما حامل" يتضمن كوكبة من النجوم إلا وهم النجمة ليلي علوي، بيومي فؤاد، محمد سلام، سامي مغاوري ، حمدي الميرغنى ، شريف الدسوقي وآخرين وهو إنتاج مشترك لكل من شركة سينرجي فيلمز وشركة نيوسينشرى ومن سيناريو وحوار لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

في سياق مختلف ، يعرض حاليًا
للنجم بيومي فؤاد أكثر من عمل فنى فى دور العرض السينمائى خلال الوقت الجاري فنذكر منهم فيلم "وقفة رجالة " والمتصدر حاليًا إيراداتة شباك التذاكر في الوقت الراهن ويشاركة في البطولة كل من النجم ماجد الكدوانى، سيد رجب ، شريف دسوقي، محمد سلام، أمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى وإيمان السيد، وهو من إخراج أحمد الجندى.

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