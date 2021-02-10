احتفالاً بعيد الحب.. تامر حسنى ضيف جيهان عبد الله في "أجمد 7"

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:28 م
بوابة الفجر
يارا أحمد



يحل نجم الجيل تامر حسني، ضيفاً علي المذيعة جيهان عبد الله، يوم الأحد المقبل، فى برنامجها الإذاعى "أجمد 7 الساعة 7"، عبر إذاعة "نجوم أف.إم"، وقناة "نجوم TV”، وذلك فى حلقة خاصة يتحدث فيها "حسني" عن ألبومه الأخير "خليك فولاذى".

كما يتحدث تامر حسنى عن فيلمه الأخير "مش أنا"، ومتي سيتم طرحه في السينمات خاصة وإنه انتهي من تصويره مؤخراً، فضلاً عن حديثه عن خطته الفنية المقبلة التى يحضر لها سواء علي مستوى الألبومات أو أفلامه الجديدة.

ويذاع برنامج "أجمد 7 الساعة 7"، من الأحد للخميس، وتقدمه المذيعة جيهان عبد الله، عبر اذاعة "نجوم أف.إم"، وقناة "نجوم TV”.

أخبار تهمك

مدرب الأهلي السابق: العالم يتحدث عما قدمه الأحمر أمام البايرن

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يشعل غضب الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

ريال مدريد يعلن وفاة أسطورة النادي الملكي

منذ 42 دقيقة

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ يومين

تفاصيل جديدة عن زيادة أسعار السجائر

منذ حوالي 8 ساعات

خاص - الأهلي يستقر على معاقبة "كهربا والشحات" بسبب تريكة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الفريق

منذ حوالي 17 ساعة

خاص- الكشف عن حجم العقوبة الموقعة على ثنائي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة نارية من ميدو إلى كهربا بعد إيقافه بسبب واقعة أبو تريكة

منذ حوالي 12 ساعة

"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة مع الأهلي أمام بالميراس

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يشرح لـ"فيفا" موقف الشحات وكهربا

منذ ساعة و 10 دقيقة

بكلمات قوية.. ميدو ينتقد أبو تريكة بعد إيقاف الشحات وكهربا

منذ حوالي 14 ساعة

صراع بين الأهلي وبيراميدز على ضم الساحر

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يثير القلق في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ ساعة و 14 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:27 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

موسيماني يثير القلق في الأهلي

06:59 ص

رسالة نارية من ميدو إلى كهربا بعد إيقافه بسبب واقعة أبو تريكة

05:00 ص

تفاصيل جديدة عن زيادة أسعار السجائر

08:19 ص

الأهلي يشرح لـ"فيفا" موقف الشحات وكهربا

03:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قبل الشمول المالى عالم شهادات.. شهادات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: برلمان.. أم ساحة محكمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 28.. « التوأم» عندما اعتذر المخرج والمنتج والمرشحات للبطولة عن المسلسل