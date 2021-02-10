إيطاليا تسجل 2.66 مليون إصابة بفيروس كورونا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:59 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا، وصل إلى 2.66 مليون، حتى السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت ميلانو.

 

وكشفت بيانات الجامعة الأمريكية، أن إجمالي الوفيات بلغ 92 ألفًا.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

 

 

 

 

 

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