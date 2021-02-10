الأهلي يؤدي مران قوياً اليوم استعداداً لمواجهة بالميراس البرازيلي

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانا قويا عصر اليوم على ملعب جامعة قطر استعدادا لخوض مباراة بالميراس البرازيلي غدا.









وعقد موسيماني جلسة مع اللاعبين على هامش المران قبل أن يشارك الجميع في أداء المران البدني الذي أعقبه تدريبات خططية استعدادا لمواجهة الغد.









ويلتقي الأهلي مع نظيره بالميراس البرازيلي في الخامسة مساء غدٍ الخميس بتوقيت القاهرة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية على استاد المدينة التعليمية.