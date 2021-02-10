الأهلي يشرح لـ"فيفا" موقف الشحات وكهربا
الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:31 م
علي نبوي
قام المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي والمنسق العام للبعثة، بإرسال خطاب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» صباح اليوم، يوضح فيه موقف اللاعبين؛ حسين الشحات ومحمود كهربا بخصوص عدم التزامهما بالإجراءات الاحترازية عقب نهاية مباراة الأهلي والبايرن التي جرت مساء الاثنين الماضي في الدور نصف النهائي للبطولة، على بناء على تعليمات من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ورئيس وبعثة فريق الكرة في مونديال الأندية.
وجاء في الخطاب تأكيد الأهلي على احترامه الكامل للوائح الفيفا والمنظمة للبطولة، وفي مقدمتها الالتزام بالإجراءات الاحترازية لاسيما وأن اللاعبين تصرفا بشكل عفوي بعيدا عن أي أمور أخرى.