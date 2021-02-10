ماذا قدم "موسيماني" في 23 مباراة مع الأهلي قبل مواجهة بالميراس؟ (أرقام)

يستعد فريق الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لخوض مواجهة من العيار الثقيل ضد فريق بالميراس البرازيلي غدًا الخميس، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع المقامة في العاصمة القطرية "الدوحة".





وكان الأهلي خسر أمام فريق بايرن ميونخ 2 – 0 في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، ليضرب موعدًا مع فريق بالميراس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والمقرر اقامتها في تمام الخامسة مساء غدًا الخميس، على استاد المدينة التعليمية في قطر.





ويحلم المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لقيادة الأهلي لتحقيق الفوز على بالميراس البرازيلي في مباراة الغد، والتتويج بالميدالية البرونزية للبطولة العالمية، ومعادلة انجاز البرتغالي مانويل جوزيه والذي حقق المركز الثالث مع المارد الأحمر بالمونديال عام 2006.





كشف حساب موسيماني مع الأهلي





وتولى موسيماني القيادة الفنية لفريق الأهلي في أكتوبر الماضي خلفًا للمدرب السويسري رينيه فايلر والذي رحل عن تدريب الفريق بشكل مفاجئ بسبب ظروف عائلية، وقاد الفريق الأحمر في 23 مباراة، وحقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 4 مباريات، وخسر مباراة وحيدة.





سجل لاعبو الأهلي 44هدفًا مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بينما استقبلت شباكه 11 هدفًا.





قاد موسيماني فريق الأهلي للتتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي بعد قيادة فريقه للفوز على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 2 – 1، بينما حصد لقب بطولة كأس مصر على حساب طلائع الجيش بالفوز عليه بنتيجة 3-2 بركلات ترجيح في المباراة النهائية للبطولة.





ونجح الأهلي بقيادة موسيماني في الفوز على الدحيل القطري بنتيجة 1-0 في مباراته الافتتاحية بكأس العالم للأندية، وخسر مباراته الثانية أمام بايرن ميونخ 2 – 0 في الدور نصف النهائي للبطولة العالمية.



