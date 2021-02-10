بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، حالة الطقس ليوم غد الخميس، حيث تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.



وحذرت الهيئة في بيانا، المواطنين من شبورة مائية صباحًا، مطالبة بتوخي الحذر أثناء القيادة.



وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي علي سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.



وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا الخميس، طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للدفء على السواحل الشمالية فيما يكون مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.



وليلا تتوقع الهيئة أن يسود بارد علي معظم أنحاء البلاد، فيما يكون شديد البرودة على شمال الصعيد.



وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الخميس، والتي تتمثل في شبورة كثيفة صباحا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، كما تكون الرياح معتدلة علي كافة أنحاء محافظات الجمهورية



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من متر الي متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة الي معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر وربع الي مترين الا ربع والرياح السطحية شمالية غربية الي شمالية شرقية.



وعن درجات الحرارة، غدًا الخميس: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 13درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة.