اتحاد المهن الطبية يقيل مجلس إدارة "الثروة الحيوانية" دون إبراء ذمتهم

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:24 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية، إقالة مجلس إدارة شركة الثروة الحيوانية كاملا، وذلك عقب قبول استقالة أعضاء المجلس المستقيلين وإقالة غير المستقيلين، وعدم إبراء ذمتهم لحين إعادة أموال الاتحاد الضائعة، وذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة، صباح اليوم، الأربعاء، وذلك بحضور الدكتور حسين عبد الهادي الأمين العام للاتحاد، والدكتور شفيق الحكيم ممثلا عن نقابة أطباء الأسنان، والدكتور خالد سليم نقيب الأطباء البيطريين، والدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء، والمستشار محمد فكرى مصطفى ممثلًا عن نقابة الصيادلة.
 
كما تم اختيار الدكتور خالد سليم نقيب الأطباء البيطريين رئيسًا لمجلس الإدارة، والدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء عضوًا منتدبًا بالشركة، عقب تشكيل مجلس إدارة جديد يضم كل من: الدكتور شفيق الحكيم نقيب أطباء الأسنان الأسبق، الدكتور خالد سليم نقيب الأطباء البيطريين، الدكتور البدرى ضيف الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، الدكتور أحمد عبيد أمين صندوق نقابة الصيادلة، الدكتور يوسف حمزة الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية، الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق مساعد الاتحاد، الدكتور محسن البوشي أمين الصندوق المساعد بنقابة الأطباء البيطريين؟
 
وقررت الجمعية العمومية العادية، إرجاء اعتماد تقرير مجلس الإدارة، واعتماد الميزانية المعبرة عن المركز المالي للشركة.

يذكر أن اتحاد نقابات المهن الطبية، يملك 96% من أسهم شركة الاتحاد لتنمية الثروة الحيوانية.

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