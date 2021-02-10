مصر تعرب عن إدانتها لاستهداف ميليشيا الحوثي لمطار أبها جنوب السعودية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:19 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أصدرت وزارة الخارجية بيانا منذ قليل أدانت فيه بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها في جنوب المملكة العربية السعودية الشقيقة، وكذلك مواصلة ميليشيا الحوثي أعمالها العدائية التي تستهدف أراضي المملكة.

وقالت الخارجية إن مصر تؤكد مُجددًا على تضامنها ووقوفها، حكومة وشعبًا، مع الشقيقة السعودية في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، التي تُهدد أمن واستقرار المملكة وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، فضلا عما تُمثله من تهديد سافر ومباشر للأمن والاستقرار الإقليمييّن.

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