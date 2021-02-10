الأرصاد تُحذر المواطنين: "لا تنخدعوا بارتفاع درجات الحرارة" (فيديو)

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:18 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشهد طقس دافئ تمامًا أثناء ساعات النهار يميل للحرارة خلال فترة الظهيرة؛ نتيجة ارتفاع درجات الحرارة أعلى من المعدل بنحو 5-6 درجات مئوية، حيث وصلت درجة الحرارة على القاهرة أمس لـ 27 درجة.

وأضافت "إيمان شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع التلفزيون المصري، اليوم الأربعاء، أن هذا الطقس يستمر حتى الغد، على أن نشهد انخفاض في درجات الحرارة نحو درجتين لـ 3 درجات اعتبارًا من الجمعة، وتصل درجة الحرارة لـ 22 درجة وتعود لمعدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أننا نشهد استمرار ظاهرة الشبورة المائية في الصباح الباكر خلال الأيام المقبلة تكون كثيفة على بعض الطرق، مناشدة المواطنين القيادة بهدوء أثناء تكون الشبورة، وعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة والاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية.

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