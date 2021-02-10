تراجع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.10% بختام تعاملات اليوم

أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.10% خاسراً 1.48 نقطة ليغلق عند مستوى 1462.56 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.8 مليون سهم بقيمة 517.5 ألف دينار بحرينى.









وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 4.38% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 3.85%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.60%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 3.91% بضغوط هبوط سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.37%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.34%.