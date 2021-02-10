تقرير يفضح كوريا الشمالية: سرقت 300 مليون دولار عبر عمليات قرصنة إلكترونية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:15 م
زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
وكالات

سرقت كوريا الشمالية خلال الأشهر الماضية أكثر من 300 مليون دولار رقمية عبر هجمات إلكترونية، بهدف تمويل برامجها الصاروخية والنووية المحظورة، وفقًا لتقرير سري لمنظمة الأمم المتحدة.

 

وبحسب التقرير السري، بلغ إجمالي سرقات البضائع الافتراضية التي ارتكبتها هذه البلاد بين 2019 ونوفمبر 2020 316,4 مليون دولار"، بحسب دولة عضو في الأمم المتحدة.

 

وكشف التقرير السري، الذي أعدته مجموعة خبراء مكلفين بمراقبة تطبيق العقوبات ضد بيونغ يانغ، أن عملية قرصنة المؤسسات المالية والبورصات، جرت بهدف تمويل تطوير البرامج الصاروخية والنووية الكورية الشمالية.

 

وأوضح التقرير السري، أنه "تمت سرقة غالبية المبلغ في عمليتين ارتكبتا أواخر 2020".

 

وبحسب فرانس برس، قال التقرير: "قامت كوريا الشمالية بتعبئة آلاف القراصنة الالكترونيين لاستهداف شركات ومؤسسات في كوريا الجنوبية وأماكن أخرى في العالم". مضيفا: "وتشمل مهمتهم أيضا إيجاد مصادر دخل تعوض بيونغ يانغ عن خسائرها بسبب العقوبات المفروضة عليها على خلفية برنامجها الصاروخي النووي".

 

وأشار خبراء الأمم المتحدة، إلى أنهم "حققوا بقرصنة في سبتمبر لمبادلات مالية إلكترونية انتهت بسرقة مبلغ 281 مليون دولار".

 

وكشف خبراء الأمم المتحدة، أن 23 مليون دولار سرقت بعد شهر من ذلك في عملية قرصنة ثانية".

 

ولفت التقرير السري، إلى أنه "يظهر تحليل أولي للأساليب المستخدمة في الهجوم والوسائل التي استخدمت لاحقا لتبييض العائدات غير المشروعة، وجود صلة قوية بكوريا الشمالية".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كوريا الشمالية قرصنة سرقة 300 مليون دولار تقرير سري

أخبار تهمك

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ أقل من ساعة

موسيماني يثير القلق في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الفريق

منذ حوالي 17 ساعة

خاص- الكشف عن حجم العقوبة الموقعة على ثنائي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يعلن وفاة أسطورة النادي الملكي

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يشرح لـ"فيفا" موقف الشحات وكهربا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة مع الأهلي أمام بالميراس

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يشعل غضب الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

خاص - الأهلي يستقر على معاقبة "كهربا والشحات" بسبب تريكة

منذ حوالي 22 ساعة

صراع بين الأهلي وبيراميدز على ضم الساحر

منذ حوالي 4 ساعات

مدرب الأهلي السابق: العالم يتحدث عما قدمه الأحمر أمام البايرن

منذ ساعة و 19 دقيقة

"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ يومين

رسالة نارية من ميدو إلى كهربا بعد إيقافه بسبب واقعة أبو تريكة

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل جديدة عن زيادة أسعار السجائر

منذ حوالي 8 ساعات

بكلمات قوية.. ميدو ينتقد أبو تريكة بعد إيقاف الشحات وكهربا

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

الولايات المتحدة تعرقل طلبا لإرسال معدات رياضية إلى كوريا الشمالية

حقيقة اكتشاف أمريكا مخبىء سري لصواريخ كوريا الشمالية النووية

تقرير سري للأمم المتحدة يكشف أنشطة كوريا الشمالية النووية والصاروخية

وسائل الإعلام الكورية الشمالية تطالب أمريكا بالتخلي عن العقوبات

موسكو وبكين تعرقلان مساعى واشطن ضد بيونج يانج

كوريا الشمالية تكشف حقيقة "سرقة ملياري دولار"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:27 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

موسيماني يثير القلق في الأهلي

06:59 ص

رسالة نارية من ميدو إلى كهربا بعد إيقافه بسبب واقعة أبو تريكة

05:00 ص

الأهلي يشرح لـ"فيفا" موقف الشحات وكهربا

03:31 م

تفاصيل جديدة عن زيادة أسعار السجائر

08:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قبل الشمول المالى عالم شهادات.. شهادات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: برلمان.. أم ساحة محكمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 28.. « التوأم» عندما اعتذر المخرج والمنتج والمرشحات للبطولة عن المسلسل