حصول جامعة المنصورة على شهادة ISO 9001

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:14 م
بوابة الفجر
محمد كشك
كشفت شركة ISO QAR المانحة لشهادة ISO 9001:2015 والحاصلة على الاعتماد البريطاني (UKAS)، عن قيامها بالمراجعة الخارجية وشملت المراجعة الخارجية جميع الإدارات بإدارة جامعة المنصورة (29 إدارة) بإجمالي 63 إجراء عمل.

وتم منح الإدارة العامة لجامعة المنصورة الشهادة الدولية ISO 9001 لسنة 2015، نتيجة المراجعة النهائية والتي أكدت التزام الادارة العامة بالمواصفات الخاصة للحصول على شهادة الأيزو.

جاء ذلك في إطار رؤية مصر 2030 وتوجهات الدولة لرفع كفاءة الجهاز الإداري وسعى جامعة المنصورة الى الريادة والتميز العلمي محليًا ودوليًا ومطابقة المواصفات العالمية ضمن الخطة الاستراتيجية ومنها مواصفات ISO 9001:2015 لنظام الإدارة.

ومن خلال تنفيذ خطة التدريب لمركز ضمان الجودة وتقييم الأداء بالجامعة وشركة ارتاك وفريق المراجعة الداخلية بإدارة الجامعة والإدارات المختلفة لتطوير وتحديث آلية العمل، والخطوات التي تم تنفيذها لتأهيل الجهاز الإداري بالجامعة لتطبيق مواصفات ISO 9001:2015.


وثمن الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة جهود جميع العاملين بالجامعة للحصول على شهادة " الأيزو" خلال فترة طويلة من العمل خاصة في ظل جائحة كورونا وهي خطوة هامة للوصول لجامعة معتمدة.

ومن جانبه أكد المهندس محمد حجاج - ممثل شركة ISO QAR، أن جامعة المنصورة تحظى بسمعة طيبة محليا ودوليا وسعت خلال الفترة الماضية الى مطابقة المواصفات الخاصة بالأيزو وتطوير أداء الادارات وأسلوب التقييم وكذلك تميز استخدام البرامج الالكترونية في تنفيذ المهام ببن فرق العمل. 
حصول جامعة المنصورة على شهادة ISO 9001
حصول جامعة المنصورة على شهادة ISO 9001
حصول جامعة المنصورة على شهادة ISO 9001
حصول جامعة المنصورة على شهادة ISO 9001
حصول جامعة المنصورة على شهادة ISO 9001
حصول جامعة المنصورة على شهادة ISO 9001
حصول جامعة المنصورة على شهادة ISO 9001
حصول جامعة المنصورة على شهادة ISO 9001

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