حميات العباسية تفتتح رعاية الطوارئ الجديدة بسعة 10 أسرة مجهزة بمونيوتر

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:12 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
افتتحت مستشفى حميات العباسية، رعاية الطوارئ الجديدة بسعة 10 أسرة مجهزة بمونيوتر، ووحدة متابعة مركزية وشبكة غازات أوكسجين وبالتالي زاد عدد أسره الطوارئ من 15 سرير الى 25 سرير، وذلك خلال الثلاث اشهر الأخيرة.

وقال الدكتور احمد مهدي مدير المستشفي، ان المستشفي شاركت في مبادرة رئيس الجمهورية للعزل المنزلي، ووصل عدد حالات صرف العزل المنزلي في اخر ثلاث شهور نوفمبر وديسمبر ويناير " 1775".

وقال مهدي، تمكنت المستشفى من تطوير مبني قسم 7 و8 وتحويله لرعاية متوسطة بسعة 29 سرير بمونيوتر وشبكة غازات أوكسجين وتوصيله بالتنك وعمل محطة مركزية بغرف الأطباء لمتابعة المرضي وتقليل نسب العدوي.

ذكر مدير المستشفي انه تم تركيب شبكات غازات أوكسجين في أقسام المجاني، وذلك في قسم 20 مخصص لمرضي الكورونا والحجر الصحي سعة"18" سرير، قسم الكلى سعة 3 أسرة مخصصة لغسيل مرضي الكورونا  قسم 13 و14 بسعة 34 سرير مخصصة لمرضي الالتهابات المخية، قسم 23 و24 سعة 13 سرير مخصص لمرضي الجهاز الهضمي والكبد + 1 سرير وحدة مناظير + 4 أسرة افاقة"، الى جانب تركيب شبكة غازات بأقسام الاقتصادي التالية: - قسم 1 المخصص لمرضي نقص المناعة المكتسبة بأقسام أ2،4،5.

وقالت الدكتورة اميمة السيد نائب المدير، عن وصول جهازي دولار وايكو حديثين بالإضافة إلي تانك اكسجين 10000 لتر في طريقه لدخول الخدمة وتركيبه بالمستشفى، لافتا إلى ان المستشفي تمكنت من توريد تانك أكسجين بصفة أمانة من شركة كرايو جالف"المورد الرئيسي للأكسجين بالمستشفى طبقا للتعاقد"، وتوصيله لعدد 10 أسرة رعاية مركزة، وعدد 8 اسرة داخلي مخصصة لمرضي الغرغرينا الغازية وعدد 1 غرفة عمليات وعدد 29 سرير رعاية متوسطة مخصصة لمرضي الكورونا وعدد 34 سرير داخلي مخصص لمرضي الكورونا.

من جانبها قالت الدكتورة اية النعماني مدير إدارة مستشفيات الحميات بصحة القاهرة، أن جهود المستشفى أسفرت في أزمة فيروس كورونا، عن إجراء"13319"، عدد مسحات الكورونا في اخر ثلاث شهور وللمسافرين في اخر ثلاث شهور "4389".

وقالت، وصل عدد الحالات المحجوزة بالمستشفى في اخر ثلاث شهور نوفمبر وديسمبر ويناير الي "1593"، بينما وصلت عدد حالات الخروج من المستشفى شفاء في اخر ثلاث شهور نوفمبر وديسمبر ويناير "1366".

من جانبه قال الدكتور كريم سلام وكيل مديرية الشئون الصحية بالقاهرة ان خطة تطوير مستشفي حميات العباسية بدات بتنظيم خطوط سير المرضي بالمستشفى وتحسين جودة الخدمة الطبية وتدريب الأطباء والتمريض على تحديثات بروتوكولات وزارة الصحة العلاجية، بالتعاون مع فريق العمل الدكتور كمال أبو العلا مدير الطب العلاجي والدكتورة ناهد سمير مدير المستشفيات بالمديرية.

من جانبه قال الدكتور محمد شوقى رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، إن المديرية تعمل على تقديم جميع خدمات العلاج بجميع وحدات المديرية على أعلى مستوى، مع عمل خطة شاملة لتطوير كافة مستشفيات المديرية، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.
حميات العباسية تفتتح رعاية الطوارئ الجديدة بسعة 10 أسرة مجهزة بمونيوتر
حميات العباسية تفتتح رعاية الطوارئ الجديدة بسعة 10 أسرة مجهزة بمونيوتر
حميات العباسية تفتتح رعاية الطوارئ الجديدة بسعة 10 أسرة مجهزة بمونيوتر
حميات العباسية تفتتح رعاية الطوارئ الجديدة بسعة 10 أسرة مجهزة بمونيوتر
حميات العباسية تفتتح رعاية الطوارئ الجديدة بسعة 10 أسرة مجهزة بمونيوتر
حميات العباسية تفتتح رعاية الطوارئ الجديدة بسعة 10 أسرة مجهزة بمونيوتر

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