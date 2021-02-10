مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.58% بختام جلسة اليوم

أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.58% رابحاً 15.56 نقطة ليغلق عند مستوى 2631.60 نقطة، وبلغ حجم التداول 113.7 مليون سهم محققة ما قيمته 147 مليون درهم من خلال تنفيذ 2196 صفقة لعدد 35 سهماً.









وصعدت ببورصة دبي قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.96%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 4.66%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 2.75%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.53%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.13%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.40%، ثم قطاعي البنوك والتأمين بنسبة 0.37%، 0.22%، على التوالي.