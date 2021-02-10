مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.58% بختام جلسة اليوم

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:09 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء،  علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.58% رابحاً 15.56 نقطة ليغلق عند مستوى 2631.60 نقطة، وبلغ حجم التداول 113.7 مليون سهم محققة ما قيمته 147 مليون درهم من خلال تنفيذ 2196 صفقة لعدد 35 سهماً.


 وصعدت ببورصة دبي قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.96%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 4.66%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 2.75%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.53%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.13%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.40%، ثم قطاعي البنوك والتأمين بنسبة 0.37%، 0.22%، على التوالي.
 
وقفزت 8 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الأربعاء، على رأسها سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.99%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 2.14%، وتراجع 21 سهماً على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 4.93%، ثم سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 4.87%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 8.8 مليون ورقة بقيمة 34.1 مليون درهم.

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