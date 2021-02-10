نادي قضاة مصر يقيم حفل تأبين للمستشار مقبل شاكر

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نعي مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، ببالغ الحزن والألم والأسى المستشار مقبل شاكر رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق.



صرح بذلك المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، قائلًا: أن نادي القضاة يستذكر بمناسبة هذا المصاب الجلل، ما كان للراحل من سيرة عطرة وجهود محمودة ؛ إذ أفنى الفقيد حياته في خدمة القضاء، إذ تدرج طيب الله ثراه في المناصب حتى تقلد رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.



وتابع، أن الفقيد مثالا يحتذى به للقاضي المصري الذي يشهد له الجميع بالنزاهة والحيدة، كما تولى الفقيد رحمه الله رئاسة نادي قضاة مصر على مدار دورتين متتاليتين بذل فيهما كل الجهد لرفعة واستقلال القضاء والحفاظ على هيبة وكرامة القضاة.



وإذ يتقدم نادي قضاة مصر بأحر التعازي للقضاء المصري ولأسرة الشيخ الفقيد، داعين الله سبحانه أن يسكنه فسيح جناته وأن ينزل عليه رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.



وإذ يقيم نادي قضاة مصر عرفانا وتقديرا للقيمة والقامة القضائية التي فقدها القضاء المصري الشامخ حفل تأبين للفقيد بالنادي النهري بالعجوزة يوم الإثنين الموافق ١٥-٢-٢٠٢١ الساعة السادسة مساء مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية،وإنا لله وإنا إليه راجعون.