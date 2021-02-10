جوارديولا: أنا أحب مانشستر سيتي كثيراً وما زلت أريد التدرب فيه

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:07 م
بوابة الفجر
صرح بيب جوارديولا  المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أنه يحب النادي الإنجليزي "كثيراً"، وأنه "محاط بالأصدقاء الذين يعملون بشكل جيد للغاية" وتربطه بهم "علاقة جيدة".


وأوضح المدرب الإسباني (50 عاماً) الأسباب التي تدفعه للاستمرار مع الفريق الإنجليزي "أحب أن أكون هنا، أنا حقا أحب النادي، أنا محاط بأصدقاء يعملون بشكل جيد للغاية".


وقال المخضرم الكاتالوني "البريميير ليغ دوري رائع وما زلت أريد التدرب فيه".


وعلق مدرب برشلونة السابق عن هذا الموسم، الذي يتصدر فيه فريقه ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة -بفارق 5 نقاط عن مانشستر يونايتد فضلا عن مباراة متبقية في جعبته- "الآن يبدو الأمر في "البريميير ليغ" كما لو أن أي فريق يمكنه تحقيق الفوز على أي ملعب وأي منافس يمكن أن يفوز عليك".


وردا على سؤال حول لاعبي الأكاديمية في 'السيتيزن'، أشار غوارديولا إلى أنهم يمنحون الفريق "شيئاً لا يمنحك إياه لاعب آخر قادم من خارج النادي، فيما يتعلق بالانتماء" وأعرب عن تمنياته بأن "نلعب بعدد أكبر منهم".


كما سلط الضوء على نقطة مشتركة بين "جميع اللاعبين العظماء" الذين رآهم طوال مسيرته وهي أنهم "في الأشياء الأبسط من الناحية النظرية، لا يخطئون أبداً". 

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