فرنسا: 3.42 مليون إصابة بفيروس كورونا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:53 م
فرنسا
فرنسا
وكالات

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في فرنسا، بلغ 3.42 مليون، حتى السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت العاصمة باريس.

وأفادت بيانات الجامعة الأمريكية، بأن إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد وصل إلى 80295.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا فرنسا إصابات كورونا

أخبار تهمك

الفيراري الذي لا يهدأ.. بيليات على رادار الدوري المصري

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ يومين

"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

منذ حوالي 18 ساعة

صراع بين الأهلي وبيراميدز على ضم الساحر

منذ ساعتين و 39 دقيقة

موسيماني يثير القلق في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

خاص - الأهلي يستقر على معاقبة "كهربا والشحات" بسبب تريكة

منذ حوالي 21 ساعة

رسالة نارية من ميدو إلى كهربا بعد إيقافه بسبب واقعة أبو تريكة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الفريق

منذ حوالي 16 ساعة

موعد مباراة برشلونة ضد إشبيلية في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

منذ 38 دقيقة

بكلمات قوية.. ميدو ينتقد أبو تريكة بعد إيقاف الشحات وكهربا

منذ حوالي 13 ساعة

في غياب الثلاثي الناري.. الأهلي يبحث عن برونزية العالم ضد بالميراس

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل جديدة عن زيادة أسعار السجائر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة مع الأهلي أمام بالميراس

منذ حوالي 18 ساعة

القبض على 5 متهمين في قتل صاحب سلسلة مطاعم الفقير بأكتوبر

منذ ساعتين

شاهد على هزيمة تاريخية للأحمر.. 8 معلومات لا تفوتك عن حكم مباراة الأهلي وبالميراس

منذ حوالي 3 ساعات

خاص- الكشف عن حجم العقوبة الموقعة على ثنائي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الصحة المغربية: وفاة حالة و44 إصابة جديدة بكورونا

"جونز هوبكنز": ارتفاع حصيلة إصابات كورونا لـ15.5 مليون إصابة

جونز هوبكنز: فرنسا تتخطي 30 ألف وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

ارتفاع إصابات كورونا حول العالم لـ53.7 مليون حالة

بريطانيا: إصابات كورونا تتخطي 1.5 حالة

فرنسا تسجل 59 ألف وفاة و2.45 مليون إصابة بكورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:59 ص

موسيماني يثير القلق في الأهلي

رسالة نارية من ميدو إلى كهربا بعد إيقافه بسبب واقعة أبو تريكة

05:00 ص

تفاصيل جديدة عن زيادة أسعار السجائر

08:19 ص

"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

09:16 م

خاص- الكشف عن حجم العقوبة الموقعة على ثنائي الأهلي

11:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قبل الشمول المالى عالم شهادات.. شهادات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: برلمان.. أم ساحة محكمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 28.. « التوأم» عندما اعتذر المخرج والمنتج والمرشحات للبطولة عن المسلسل