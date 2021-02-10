رئيس وكالة الفضاء المصرية: جامعة الأزهر من أعرق الجامعات.. ونرحب بالتعاون معها

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:27 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
أشاد الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية بالتعاون بين وكالة الفضاء وجامعة الأزهر.

وأعلن الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية خلال استقبالِ الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب له اليوم بمقر إدارة الجامعة بمدينة نصر؛ لتوقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة ووكالة الفضاء ترحيبه بهذا التعاون الذي يهدف في المقام الأول إلى الاهتمام بالعملية التعليمية، والنهوض والارتقاء بها، إضافة إلى النهوض والارتقاء بمنظومة البحث العلمي، واصفًا جامعة الأزهر بأنها قلعة علمية كبيرة، مشيرًا إلى أنها تتميز وتتفرد عن غيرها من الجامعات الأخرى بأنها قلعة للعلوم الدينية والدنيوية؛ ولذلك رحبت وكالة الفضاء المصرية بالتعاون مع جامعة الأزهر لتدريب وتأهيل طلاب وطالبات كليات العلوم والهندسة؛ من خلال المشاركة في مشروع الأقمار الصناعية المعملية التعليمية المرتبطة بمنصة تعليم تكنولوجيا الفضاء المصرية.

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وكالة الفضاء المصرية جامعة الازهر

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