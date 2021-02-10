بينهم "سبوتنيك الروسي".. لقاحات جديدة تنضم لمصر لمواجهة كورونا

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في ضوء مساعي الدولة المصرية، لتوفير لقاحات عدة مضادة لفيروس كورونا المستجد، تعاقدت الحكومة على شراء لقاح سبوتنيك الروسي لإتاحته للمواطنين والفئات الأولى بالرعاية، لينضم لقائمة اللقاحات.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن اللقاحات الجديدة التي توفرها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا.



شراء لقاح سبوتنيك الروسي

تعاقدت الحكومة المصرية مؤخرًا على شراء لقاح سبوتنيك الروسي لبدء إتاحته للمواطنين والفئات الأولى بالرعاية خلال الفترة المقبلة.



وكانت السفار الروسية في مصر، أعلنت استعداد موسكو لتزويد مصر بلقاح "سبوتنيك V" الروسي، ومنح تكنولوجيا تصنيعه للقاهرة، معبرة عن انفتاح دولتها في التعاون الفوري مع مصر، وتوفير أي كميات كبيرة لها خلال الشهر الجاري، حسبما غردت على صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".



لقاح سينوفارم

وضمن القائمة، تعاقدت مصر، مع السفير الصيني بالقاهرة على توريد 40 مليون جرعة من لقاح سينوفارم فضلا عن تصنيعه عبر شركة فاكسيرا.



لقاح أسترازينيكا

ووقعت هيئة الشراء الموحد، على عقد شركة أسترازينيكا الخاص بمصنع الشركة الروسية ومعهد سيرم الهندي، للحصول على 50 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا في فبراير الجاري.



لقاح سينوفاك

وجاري الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح "سينوفاك"، وهو لقاح صيني آخر.



وكانت وزارة الصحة، أعلنت أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، فتح عملية التسجيل على الموقع الإلكتروني لحجز لقاح كورونا للفئات الأولى بالتطعيم.



أعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل 573 حالة كورونا ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 52 حالة جديدة.



وجاء إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 170780 حالة من ضمنهم 133098 حالة تم شفاؤها، و9751 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.