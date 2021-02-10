نقل مباراة تشيلسي وأتلتيكو مدريد لبوخارست بسبب كورونا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:59 م
بوابة الفجر
قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الأربعاء، إن "أتلتيكو مدريد سيلعب ضد تشيلسي في مباراة الذهاب بدور 16 لدوري أبطال أوروبا في بوخارست نتيجة لقيود السفر في إسبانيا بسبب كوفيد-19، التي تمنع الفريق الانجليزي من دخول البلاد".
وتنطلق المباراة في الإستاد الوطني بالعاصمة الرومانية 23 فبراير (شباط) الجاري.
وكان من المفترض أن تلعب المباراة في استاد واندا متروبوليتانو لكن إسبانيا تحظر دخول المسافرين القادمين من بريطانيا باستثناء المقيمين أو حاملي جنسية إسبانيا أو أندورا.
ومددت السلطات قيود السفر الثلاثاء إلى الثاني من مارس (آذار).
وذكر اليويفا في بيان "يمكن أن نؤكد رسمياً أن مباراة الذهاب بدور 16 في دوري الأبطال بين أتلتيكو مدريد وتشيلسي ستقام في الإستاد الوطني في بوخارست".
وأضاف "يود "يويفا" أن يعبر عن امتنانه للناديين للدعم والتعاون وكذلك للاتحاد الروماني لكرة القدم للمساعدة والموافقة على إقامة المباراة".
ونقلت مباراة مانشستر يونايتد ضد ريال سوسيداد الثلاثاء من سان سيباستيان إلى تورينو لنفس السبب.
كما انتقلت مواجهة ليفربول خارج ملعبه ضد رازن بال شبورت لايبزيغ يوم 16 فبراير (شباط) إلى بوخارست بسبب قيود السفر في ألمانيا وكذلك مباراة مانشستر سيتي ضد بروسيا مونشنغلادباخ يوم 24 بالشهر ذاته.
ونقلت المواجهتان بين أرسنال وبنفيكا في دور 32 بالدوري الأوروبي إلى ملاعب محايدة.

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