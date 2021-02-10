النقض تؤيد السجن المشدد على 10 متهمين بحرق كنيسة كفر حكيم

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:13 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
قضت محكمة النقض بتأييد الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بالسجن المشدد 15 عاما لـ10 متهمين في أحداث حرق كنيسة بكفر حكيم بكرداسة.

وكانت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة قضت بالسجن المشدد 15 عاما لـ10 متهمين في أحداث حرق كنيسة بكفر حكيم بكرداسة.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

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محكمة النقض حرق كنيسة كفر حكيم

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