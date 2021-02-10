الأرصاد الجوية توجه تحذيرا للمواطنين بسبب الشبورة على الطرق

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:02 م
بوابة الفجر
وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذير للمواطنين من الشبورة المائية على الطرق والتي تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن سرعة الرياح الآن على القاهرة 4 عقدة واتجاهها شمالية شرقية ومدى الرؤية 800 متر.

ويسود الطقس اليوم ارتفاع درجات الحرارة ، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائل للحرارة  على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة ، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد ، بارد على جنوب الصعيد.

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