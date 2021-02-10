أحمد سامى: الأهلى قادر على حصد برونزية كأس العالم أمام بالميراس

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
أبدى أحمد سامي ، المدير الفني لفريق الكرة بنادى سموحة ، ثقته في قدرة الأهلي على عبور عقبة بالميراس البرازيلي وتحقيق إنجاز المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر.
وقال سامي إن مباراة بالميراس لن تكون سهلة على الإطلاق فالفريق البرازيلي هو بطل قارة أمريكا الجنوبية ويضم العديد من المواهب كما أن الفريقين يحلمان بإنهاء البطولة بحصد ميدالية المركز الثالث.
وأشار إلى أن الأهلي قادر على تكرار إنجاز كأس العالم للأندية عام 2006 ولكن بشرط أن يملك اللاعبين الثقة في قدراتهم وأنفسهم ويقدموا عرضاً قوياً يعبر عن إمكانياتهم الفنية.
وطالب سامي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي برفع ثقة اللاعبين في أنفسهم بالشكل المناسب للمباراة خاصة أن الأهلي قادر على تقديم عرض جيد، مثلما حدث أمام بايرن ميونيخ 
وقال أحمد سامى، عندنا لاعبين صنعوا تاريخا كبيرا لأنفسهم وأطالبهم بالاستمتاع بالفوز بالميدالية وإسعاد الجماهير بانجاز جديد.

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