أسعار "الذهب" العالمية تواصل ارتفاعتها بعد تراجع الدولار

ارتفع الذهب اليوم الأربعاء 10 فبراير، ليحوم قرب ذروة أسبوع والتي بلغها في الجلسة السابقة، إذ زادت جاذبية المعدن الأصفر كتحوط في مواجهة التضخم بعد أن تراجع الدولار وزادت الآمال حيال حزمة تحفيز أمريكية.



وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.3% إلى 1842.90 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:16 بتوقيت غرينتش. وبلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ الثاني من فبراير شباط إلى 1848.40 دولار أمس الثلاثاء. وربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1845.30 دولار. ونزل الدولار إلى قرب أدنى مستوى في أسبوعين مقابل منافسيه.

ويعزز ارتفاع التضخم الذهب لكنه يرفع أيضا عوائد سندات الخزانة، مما يزيد بدوره تكلفه الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر. هذا ويترقب المستثمرون الآن خطابا يلقيه جيروم باول رئيس الاحتياطي الفدرالي قبل مناسبة افتراضية لنادي نيويورك الاقتصادي بحلول الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، بلغ البلاتين أعلى مستوياته منذ فبراير شباط 2015 عند 1208.50 دولار وارتفع في أحدث تعاملات 2.43% إلى 1203.24 دولار.



ويقول محللون إن تعافي الاقتصاد العالمي بجانب مسعى بايدن لدعم الطاقة الخضراء قد يدفعان سوق البلاتين لتسجيل عجز هذا العام. وربحت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 27.32 دولار للأونصة بينما ارتفع البلاديوم 0.2% إلى 2323.35 دولار.