أحمد رجب صقر قومسيرا لمهرجان ضي الرابع للشباب

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:42 م
بوابة الفجر
 

اختارت اللجنة العليا لمهرجان ضي للشباب العربي بالإجماع، الفنان الكبير الدكتور أحمد رجب صقر، قومسيرا لمهرجان ضي الرابع للشباب العربي الذي يقام في 2023 .

ويعكف صقر من الآن علي اختيار تيمة المهرجان المنتظر الإعلان عن كافة تفاصيله خلال أسبوعين علي الأكثر من الآن، بحسب بيان صحفي صادر عن "ضي" ظهر اليوم الأربعاء.

الفنان أحمد رجب صقر هو واحد من أهم الفنانين المصريين المعاصرين والحاصل هذا العام علي جائزة الدولة في التفوق، والحائز أيضا علي الجائزة الكبيرة في بينالي القاهرة الدولي 1995 والجائزة الكبري في بينالي الإسكندرية لدول البحر الأبيض المتوسط، وهو العميد السابق لكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا.

يرأس اللجنة العليا لمهرجان "ضي" الفنان الكبير الدكتور أحمد نوار رئيس قطاع الفنون التشكيلية في عصره الذهبي، وتضم في عضويتها الفنان الكبير صلاح المليجي الرئيس السابق لقطاع الفنون التشكيلية، والفنان الكبير طارق الكومي مدير متحف مختار، والفنان الكبير أيمن السمري الأستاذ بكلية التربية الفنية، والدكتور محمد هشام مدير جاليري ضي،  وهشام قنديل رئيس أتيليه العرب للثقافة والفنون، وترعي المهرجان مؤسسة الزاهدية.

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