



اختارت اللجنة العليا لمهرجان ضي للشباب العربي بالإجماع، الفنان الكبير الدكتور أحمد رجب صقر، قومسيرا لمهرجان ضي الرابع للشباب العربي الذي يقام في 2023 .





ويعكف صقر من الآن علي اختيار تيمة المهرجان المنتظر الإعلان عن كافة تفاصيله خلال أسبوعين علي الأكثر من الآن، بحسب بيان صحفي صادر عن "ضي" ظهر اليوم الأربعاء.





الفنان أحمد رجب صقر هو واحد من أهم الفنانين المصريين المعاصرين والحاصل هذا العام علي جائزة الدولة في التفوق، والحائز أيضا علي الجائزة الكبيرة في بينالي القاهرة الدولي 1995 والجائزة الكبري في بينالي الإسكندرية لدول البحر الأبيض المتوسط، وهو العميد السابق لكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا.



