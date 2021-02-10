قصر القبة يستعد لاستقبال أول حفل غنائي

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:33 م
بوابة الفجر
الفجر الفني


يستعد قصر القبة لاستقبال الجماهير في أول حفل غنائي ضخم يقام داخل القصر، والذي يعد من أكبر القصور الملكية التاريخية التي تقع بمنطقة سراي القبة شرق القاهرة.

 وصرح خبير التسويق أحمد عبيد رئيس مجلس إدارة شركة RMC عن مشاركته في الاستعدادات التي تتم داخل قصر القبة لاستقبال هذا الحدث الفني والذي يقام لأول مرة داخل القصر .

ويعد قصر القبة أحد أهم القصور الملكية لعهد محمد على باشا، وبنى في عهد الخديوي إسماعيل واستمر العمل في بناءه 6 سنوات، حيث بدأ العمل في إنشائه عام 1867 وانتهى أواخر عام 1872.

 وقد افتتح القصر رسميًّا في يناير عام 1873 في حفل زفاف الأمير "محمد توفيق" ولي عهد الخديوي "إسماعيل"، وشهد القصر خلال تلك الفترة العديد من حفلات الزفاف الخاصة بأمراء وملوك الأسرة، وأول خطاب مسجل للإذاعة المصرية للملك فاروق من داخل القصر يوم 8 مايو 1936.

وبعد تولى الملك فؤاد حكم مصر كان قصر القبة هو مقر الإقامة الرسمي له، وقام وقتها بإنشاء محطة قطار سكه حديد خاصه بالقطار الملكي حيث كان الزوار يأتون مستقلين هذا القطار إلى القصر سواء كانوا قادمين من الإسكندرية أو من محطة مصر.

وبنى قصر القبة على مساحة 200 فدان، منها 80 فدان مباني تتخللها بعض الحدائق الجانبية وطريق خاص، و120 فدانا من الحدائق.

ويحتوي قصر القبة على الجناح الخاص بالملك والملك، وغرفة الطعام الرئيسية والصالون الرئيسي لاستقبال ضيوف الملك، وبعض الغرف للعائلة المالكة.

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