شبورة وأمطار ورياح.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الخميس الموافق 11 فبراير 2021 وحتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 16 فبراير 2021.



وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة مائية خلال الأسبوع المقبل، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة.



وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:



غدًا الخميس:



شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



يوم الجمعة المقبل:



اعتبارا من الجمعة انخفاض في درجات الحرارة بحوالي 2-3 درجات ليسود طقس مائل للدفء نهارا بارد لشديد البرودة ليلا.



شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



يوم السبت المقبل:



شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



يوم الأحد المقبل:



شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد



يوم الإثنين المقبل:



شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية



نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية



يوم الثلاثاء المقبل:



أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية



نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية



نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد



وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.