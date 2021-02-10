تعديل وزاري في الخارجية الإماراتية.. وتعيين قرقاش مستشارًا لرئيس الدولة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:30 م
الخارجية الإماراتية
الخارجية الإماراتية
وكالات

أجرى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الأربعاء، تعديلًا وزاريًا في وزارة الخارجية بضم الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وخليفة شاهين المرر وزيري دولة.

 

وأعلن بن راشد، تعيين الدكتور أنور بن محمد قرقاش، مستشارًا دبلوماسيًا لرئيس الدولة، وزكي أنور نسيبة للعمل مستشارًا ثقافيًا لرئيس الدولة.

 

وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سلسلة تغريدات له عبر حسابه الرسمي على موقع توتير، قال فيها: "أجرينا تعديلا وزاريا مصغرا في الخارجية الإماراتية بحضور أخي الشيخ محمد بن زايد، حيث ينضم إليها الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وخليفة شاهين المرر وزيري دولة".

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شخبوط بن نهيان تعديل وزاري الخارجية الإماراتية الإمارات أنور قرقاش

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