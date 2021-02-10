تعليق ناري من بنزيما بعد حسم موقعة خيتافي

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:28 م
بوابة الفجر
أكد مهاجم ريال مدريد وصاحب الهدف الأول في شباك خيتافي، الفرنسي كريم بنزيما، أن فريقه يمتلك "ثقة كبيرة" في الوقت الحالي، في الوقت الذي أكد فيه أن حظوظ فريقه في المنافسة على لقب "الليغا" قائمة.
وقال بنزيما في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الأولى على ملعب ألفريد دي ستيفانو، وحسمه الريال بهدفين نظيفين "الفريق يتمتع بثقة وإقناع كبيرين. عدنا من جديد للفوز بالمباريات. قدمنا مباراة كبيرة. نسير على الطريق الصحيح في الدوري الخاص بنا، والمشوار لا يزال طويلاً".
وأضاف النجم الفرنسي الذي رفع رصيده إلى 11 هدفاً هذا الموسم "هذه هي كرة القدم. نحن نسير في طريقنا، وكل مباراة بمثابة نهائي بالنسبة لنا، وسنحاول عدم التفريط في أي نقطة"، وذلك في إشارة لتعير المتصدر أتلتيكو مدريد بتعادله أمام سيلتا فيجو (2-2) وتقلص الفارق بينهما إلى 5 نقاط.
وواصل "الميرينغي" انتصاراته للجولة الثانية على التوالي، وهو الانتصار الـ14 هذا الموسم، ليرفع الفريق رصيده إلى 46 نقطة يفض بها الشراكة في المركز الثاني مؤقتاً مع غريمه التقليدي برشلونة، الذي تتبقى له مباراة مؤجلة هو الآخر.

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