محافظ الإسماعيلية ورئيس "مياه القناة" يفتتحان محطة مياه الكيلو 14 (صور)

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:28 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
افتتح اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، واللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، محطة مياه الكيلو 14 قرية النصر التابعة لمركز ومدينة القنطرة، وذلك بعد أعمال الإحلال والتجديد ورفع كفاءتها.

وعقب الافتتاح تفقد اللواء بشارة، واللواء عبد الحميد عصمت، أعمال الإحلال والتجديد وصيانة ورفع كفاءة محطة مياه الكيلو 14 قرية النصر بطاقة تصميمية 90 لتر ثانية، والتي تعمل حاليا بكامل طاقتها الإنتاجية، وتخدم أكثر من 50 ألف نسمة، بقرية النصر وتوابعها، وبذلك تم القضاء بشكل نهائي علي مشكلات ضعف مياه الشرب بالمنطقة والمناطق المجاورة.

وأشاد اللواء شريف فهمي بشاره محافظ الإسماعيلية، بجهود جميع العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، وعلى رأسهم اللواء عبد الحميد عصمت، وذلك من خلال القضاء بشكل نهائي علي المناطق التي كانت تعاني من مشكلات ضعف مياه الشرب، وذلك من خلال عمليات الإحلال والتجديد التي تم الانتهاء منها في بعض المحطات والبعض الأخر مازال يتم صيانته لرفع كفاءته، بالإضافة الي الحملات المكبرة التي قامت بها الشركة من عمليات تطهير وملس شبكات الصرف الصحي ورفع كفاءة المحطات.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن بمحطة مياه الكيلو 14 قرية النصر، شملت إحلال وتجديد لطلمبات المياه العكرة بالكامل، وإحلال وتجديد للمروقات ومنظومة تحضير وحقن الشبه، وعمل احلال وتجديد للمرشحات شمل الفواني والوسط الترشيحي، عمل إحلال وتجديد لطلمبات المرشحات، وإحلال وتجديد لخزانات المياه، واحلال وتجديد لطلمبات المياه المرشحة، واحلال وتجديد لطلمبات كسح الروبة، واحلال وتجديد لخط طرد الروبة.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه جار الانتهاء في المراحل الأخيرة من أعمال الإحلال والتجديد لعددًا من محطات مياه الشرب، والتي سوف يتم تشغيلها بكامل طاقتها قريبًا منها مجمع محطات القصاصين الذي يضم 9 محطات ليصل طاقتها التصميمية إلى 32 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة مياه أبو سلطان سعة 90 لتر \ ث، ومحطة مياه المنايف سعة 90 لتر \ ث، ومحطة هويس سرابيوم المدمجة بسعة 30 لتر \ ث، ومحطة أبو عياد المدمجة بسعة 60 لتر \ ث، وذلك فى ضوء خطة التأهيل الذى يستهدف الارتقاء بفاعلية أداء المحطات، وإطالة عمرها الافتراضي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
محافظ الإسماعيلية ورئيس "مياه القناة" يفتتحان محطة مياه الكيلو 14 (صور)
محافظ الإسماعيلية ورئيس "مياه القناة" يفتتحان محطة مياه الكيلو 14 (صور)
محافظ الإسماعيلية ورئيس "مياه القناة" يفتتحان محطة مياه الكيلو 14 (صور)
محافظ الإسماعيلية ورئيس "مياه القناة" يفتتحان محطة مياه الكيلو 14 (صور)
محافظ الإسماعيلية ورئيس "مياه القناة" يفتتحان محطة مياه الكيلو 14 (صور)
محافظ الإسماعيلية ورئيس "مياه القناة" يفتتحان محطة مياه الكيلو 14 (صور)
محافظ الإسماعيلية ورئيس "مياه القناة" يفتتحان محطة مياه الكيلو 14 (صور)
محافظ الإسماعيلية ورئيس "مياه القناة" يفتتحان محطة مياه الكيلو 14 (صور)
محافظ الإسماعيلية ورئيس "مياه القناة" يفتتحان محطة مياه الكيلو 14 (صور)
محافظ الإسماعيلية ورئيس "مياه القناة" يفتتحان محطة مياه الكيلو 14 (صور)
محافظ الإسماعيلية ورئيس "مياه القناة" يفتتحان محطة مياه الكيلو 14 (صور)
محافظ الإسماعيلية ورئيس "مياه القناة" يفتتحان محطة مياه الكيلو 14 (صور)
محافظ الإسماعيلية ورئيس "مياه القناة" يفتتحان محطة مياه الكيلو 14 (صور)
محافظ الإسماعيلية ورئيس "مياه القناة" يفتتحان محطة مياه الكيلو 14 (صور)
محافظ الإسماعيلية ورئيس "مياه القناة" يفتتحان محطة مياه الكيلو 14 (صور)
محافظ الإسماعيلية ورئيس "مياه القناة" يفتتحان محطة مياه الكيلو 14 (صور)
محافظ الإسماعيلية ورئيس "مياه القناة" يفتتحان محطة مياه الكيلو 14 (صور)
محافظ الإسماعيلية ورئيس "مياه القناة" يفتتحان محطة مياه الكيلو 14 (صور)
محافظ الإسماعيلية ورئيس "مياه القناة" يفتتحان محطة مياه الكيلو 14 (صور)
محافظ الإسماعيلية ورئيس "مياه القناة" يفتتحان محطة مياه الكيلو 14 (صور)
محافظ الإسماعيلية ورئيس "مياه القناة" يفتتحان محطة مياه الكيلو 14 (صور)
محافظ الإسماعيلية ورئيس "مياه القناة" يفتتحان محطة مياه الكيلو 14 (صور)
محافظ الإسماعيلية ورئيس "مياه القناة" يفتتحان محطة مياه الكيلو 14 (صور)
محافظ الإسماعيلية ورئيس "مياه القناة" يفتتحان محطة مياه الكيلو 14 (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شركة مياه القناه الاسماعيلية

أخبار تهمك

صراع بين الأهلي وبيراميدز على ضم الساحر

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الفيراري الذي لا يهدأ.. بيليات على رادار الدوري المصري

منذ حوالي 8 ساعات

خاص - الأهلي يستقر على معاقبة "كهربا والشحات" بسبب تريكة

منذ حوالي 20 ساعة

خاص- الكشف عن حجم العقوبة الموقعة على ثنائي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يشعل غضب الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يثير القلق في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

رسالة نارية من ميدو إلى كهربا بعد إيقافه بسبب واقعة أبو تريكة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ يومين

بكلمات قوية.. ميدو ينتقد أبو تريكة بعد إيقاف الشحات وكهربا

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد على هزيمة تاريخية للأحمر.. 8 معلومات لا تفوتك عن حكم مباراة الأهلي وبالميراس

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

القبض على 5 متهمين في قتل صاحب سلسلة مطاعم الفقير بأكتوبر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة مع الأهلي أمام بالميراس

منذ حوالي 18 ساعة

في غياب الثلاثي الناري.. الأهلي يبحث عن برونزية العالم ضد بالميراس

منذ ساعة و 21 دقيقة

تفاصيل جديدة عن زيادة أسعار السجائر

منذ حوالي 6 ساعات

"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:59 ص

موسيماني يثير القلق في الأهلي

رسالة نارية من ميدو إلى كهربا بعد إيقافه بسبب واقعة أبو تريكة

05:00 ص

تفاصيل جديدة عن زيادة أسعار السجائر

08:19 ص

"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

09:16 م

خاص- الكشف عن حجم العقوبة الموقعة على ثنائي الأهلي

11:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قبل الشمول المالى عالم شهادات.. شهادات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: برلمان.. أم ساحة محكمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 28.. « التوأم» عندما اعتذر المخرج والمنتج والمرشحات للبطولة عن المسلسل