بسيوني يتعافى من فيروس كورونا ويقود طلائع الجيش ضد سموحة من المدرجات

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن

أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي طلائع الجيش تعافيه من الفيروس وبات متاح لإدارة مباراة فريقه ضد سموحة في بطولة الدوري المصري.

وعلى الرغم من سلبية المسحة إلى أن بسيوني سوف يقود مباراة الطلائع وسموحة من المدرجات خاصةً أن نتيجة المسحة كانت فردية ولم يشارك في المسحة مع باقي الفريق.

يُذكر أن بسيوني كان قد غاب عن إدارة مباراة الطلائع ضد كلاً من البنك الأهلي والمقاولون العرب بالإضافة إلى بيراميدز وأدارها الثنائي أحمد عبد العزيز وكذلك ياسر علي.

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