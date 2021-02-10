160 كيس شادو.. تجديد حبس عاطل لاتجاره بالمخدرات



وعقب تقنين الإجراءات ومداهمة أماكن وجود المذكور، أمكن ضبطه وبحوزته 160 كيس شادو مخدر.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جددت محكمة جنح حلوان اليوم الأربعاء، تجديد حبس عاطل لحيازته على 160 كيس من مخدر الشادو بقصد الاتجار به، 15 يوما على ذمة التحقيقات.وكانت قد وردت معلومات لمباحث قسم شرطة حلوان، مفادها قيام المدعو عبد المعطي حسن عبد المعطي، 30 سنة، عاطل ومقيم شارع الداير الشرقي بكفر العلو، والسابق ضبطه واتهامه في قضيتين آخرهما رقم 21676 لسنة 2017، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذًا من مسكنه مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبعمل التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات.