بايرن ميونخ يستقر على بديل الأبا

أكد تقرير صحافي اليوم الأربعاء أن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم مهتم بالتعاقد مع اللاعبين الكرواتي بورنا سوسا من شتوتغارت وماركو فريدل من فيردر بريمن.

وأوضحت مجلة شبورت بيلد الألمانية اليوم أن النادي "البافاري" يتطلع لتعويض الرحيل المحتمل للمدافع النمساوي ديفيد ألابا عن صفوف الفريق.

ويقدم سوسا أداء مقنعاً مع شتوتغارت في الموسم الحالي كما سبق للنمساوي فريدل اللعب في قطاع الناشئين والشباب بنادي بايرن.

وكان فريدل انتقل إلى فيردر بريمن على سبيل الإعارة في 2018 ثم بالبيع النهائي في 2019، وتردد أن عقده يتضمن بندا يتيح لبايرن استعادته.