"فتح معبر رفح وجلسة الحوار الوطني ".. آخر جهود السيسي في دعم القضية الفلسطينية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:21 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، علي تعزيز التعاون العربي المشترك والاهتمام بالقضايا العربية لاسيما القضية الفلسطينية وتحقيق وحدتهم.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز جهود عبد الفتاح السيسي في دعم الحكومة الفلسطينة:

فتح معبر رفح:

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء عن فتح منفذ رفح ودعم مواطني قطاع غزة، وكذلك لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين والمساعدات الغذائية والدوائية.

انعقاد جلسة الحوار الوطني

انعقدت بالقاهرة، ‏أعمال جلسة الحوار الوطني الفلسطيني، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، يأتي ذلك في ضوء دعم مصر الدائم للأشقاء الفلسطينيين، لتحقيق وحدتهم.

وتتضمن جلسة الحوار الوطني العديد من القضايا الوطنية، أبرزها قضية الانتخابات التشريعية، والإجراءات القانونية والفنية للعملية الانتخابية التي تعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني، الذي سيكون صاحب القرار من خلال صندوق الاقتراع.

نجاح الحوار الوطني:

نجح اجتماع الحوار الوطني الفلسطيني، في الوصول الي عدة إتفاقيات حسب ما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، ومنها الاتفاق على إجراء انتخابات المجلس التشريعي.

كما أسفر عن الاتفاق على تشكيل محكمة قضايا بالتوافق من قضاة من القدس وللضفة الغربية وقطاع غزة، وأسفر عن الاتفاق على أن تتولى الشرطة الفلسطينية دون غيرها تأمين مقار الانتخابات.

وتم الاتفاق على إطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية، وضمان الحرية الكاملة للدعاية السياسية والنشر والطباع، وضمان حماية الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعدم تدخلها في الانتخابات أو الدعاية لأي طرف سياسي.

إجتماع الفصائل الفلسطينية في مارس المقبل:

ودعت مصر الفصائل الفلسطينية ورئاسة المجلس الوطني لمنظمة التحرير ولجنة الانتخابات إلى عقد اجتماع بالبلاد في مارس المقبل.

دعم مصابي كورونا بفلسطين:

تسلمت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، شحنة من المستلزمات الطبية والوقائية المقدمة من مصر.

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