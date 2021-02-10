عاجل.. السيسي يُجري اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الجديد للحكومة الليبية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:18 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا مع السيد عبد الحميد دبيبة، الرئيس الجديد للحكومة الليبية.

وأوضح متحدث الرئاسة، أن الرئيس وجه التهنئة للسيد عبد الحميد دبيبة، على نيل ثقة أعضاء ملتقى الحوار السياسي.

واجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا مع السيد عبد الحميد دبيبة، الرئيس الجديد للحكومة الليبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس هنأ عبد الحميد دبيبة على نيل ثقة أعضاء ملتقى الحوار السياسي، متمنيًا سيادته له وللشعب الليبي الشقيق كل التوفيق والنجاح في إطار استعداد السلطة الانتقالية في ليبيا لتهيئة الدولة والانطلاق بها نحو آفاق التنمية.

كما أكد السيد الرئيس استعداد مصر للاستمرار في تلبية كافة احتياجات الأشقاء الليبيين لاستعادة الاستقرار إلى بلادهم، وذلك امتدادًا لمسار العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، وانطلاقًا من حرص مصر على مساعدة الشعب الليبي الشقيق في استكمال آليات إدارة دولته.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد دبيبة أعرب عن شكره لتهنئة السيد الرئيس، مؤكدًا الحرص على تدعيم العلاقات المصرية الليبية التاريخية واستكمال مسيرة تعزيز أطر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، فضلًا على زيادة التنسيق والتعاون إزاء القضايا الإقليمية المختلفة.

كما ثمن الرئيس الجديد للحكومة الليبية دور مصر الرائد، وجهودها الحثيثة والصادقة في دعم ومساندة أشقائها في ليبيا في إطار العلاقات الممتدة والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، معربًا عن عميق تقديره للسيد الرئيس والشعب المصري للوقوف بجانب أشقائهم الليبيين في إدارة المرحلة الانتقالية، ومساندتهم في المسئولية التاريخية الملقاة على عاتقهم.

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