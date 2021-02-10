القبض على 5 متهمين في قتل صاحب سلسلة مطاعم الفقير بأكتوبر









وورد إخطاراً للواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر بورود بلاغاً للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان اكتوبر بوجود إطلاق أعيرة نارية بمزرعة أشجار موالح بطريق الواحات دائرة القسم ووفاة مالكها 70 سنة مالك مطعم على اثر إصابته بطلق ناري .













وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة عن قيام ثلاثة عاطلين أشقاء والمتعاقدين علي حراسة أحد المواقع ( تحت الإنشاء ) بذات المنطقة بالتواصل مع المجني عليه لاجباره علي الإتفاق معهم لحراسة أراضه حيث توجه أحدهم لمزرعة المجني عليه وبرفقته أربعه عاطلين آخرين مستقلين سيارة جيب بدون لوحات وطلبوا من المجني عليه حراسة مزرعته مقابل مبلغ مالي إلا أنه رفض وحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها المجني عليه بإشهار طبنجة "مُرخصة " وأطلق منها عيارين ناريين فـي الهواء فأطلق أحدهم تجاهه عيار ناري من سلاح كان بحوزته أحدثت إصابته التي أودت بحياته وإستولوا على الطبنجة الخاصة به ولاذوا بالهرب .













وعقب تقنين الاجراءات تم استهدافهم بمأمورية بإشراف قطاع الأمن العام وبرئاسة العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر والعقيد فوزي عامر مفتش مباحث اكتوبر، أسفرت عن ضبط ضبط خمسة متهمين منهم وبحوزتهم ثلاثة بنادق الية، عدد من الطلقات من ذات العيار.









وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر أحدهم بقيامه بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجنى عليه من بندقية الية ضبطت بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته وإستولوا علي طبنجة المجني عليه ولاذوا بالهرب .









و تم بإرشادهم ضبط الطبنجة الـمُستولي عليها والسيارة المستخدمة في الواقعة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في ضبط 5 متهمين بقتل صاحب سلسلة مطاعم" كبابجي الفقير " بمدينة 6 أكتوبر.