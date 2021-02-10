وفاة أسطورة ريال مدريد باتشين عن عمر يناهز 82 عام

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:30 م
بوابة الفجر
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الأربعاء عن وفاة إنريكي بيريز (باتشين)، أحد أساطير كرة القدم السابقين للفريق عن عمر 82 عاماً.
ونعى رئيس النادي "الملكي" ومجلس إدارة النادي النجم السابق ببالغ الأسى والحزن من خلال بيلن على الموقع الإلكتروني للنادي اليوم.
وذكر النادي في نعيه : "ريال مدريد يود التعبير عن خالص تعازيه وتعاطفع مع زوجة الراحل وابنتيه كريستينا وميرسيدس وحفيديه خافيير وكريستينا وجميع أقاربه ومحبيه".
ولعب باتشين للريال خلال الفترة من 1959 إلى 1968. وخلال تسعة مواسم في صفوف الريال ، خاض النجم الراحل 218 مباراة وفاز مع الفريق بلقبين في البطولة الأوروبية ولقب واحد في كأس انتركونتيننتال إضافة للفوز معه بسبعة ألقاب في الدوري الإسباني ولقب واحد في كأس إسبانيا.
كما لعب باتشين، الذي ظل مرتبطا بالريال على مدار حياته كلها ، للمنتخب الإسباني لكرة القدم.

أخبار تهمك

كان قريبا من الاعتزال.. مفاجأة كبرى بشأن نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

رسالة نارية من ميدو إلى كهربا بعد إيقافه بسبب واقعة أبو تريكة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة مع الأهلي أمام بالميراس

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يثير القلق في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد على هزيمة تاريخية للأحمر.. 8 معلومات لا تفوتك عن حكم مباراة الأهلي وبالميراس

منذ ساعة و 21 دقيقة

خاص - الأهلي يستقر على معاقبة "كهربا والشحات" بسبب تريكة

منذ حوالي 19 ساعة

الفيراري الذي لا يهدأ.. بيليات على رادار الدوري المصري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل جديدة عن زيادة أسعار السجائر

منذ حوالي 5 ساعات

بكلمات قوية.. ميدو ينتقد أبو تريكة بعد إيقاف الشحات وكهربا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وفاة نجم هندي اثر أزمة قلبية.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يشعل غضب الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

بي إن سبورتس تُعلن إذاعة مباراة الأهلي وبالميراس في مونديال الأندية

منذ ساعتين و 54 دقيقة

خاص- الكشف عن حجم العقوبة الموقعة على ثنائي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:59 ص

موسيماني يثير القلق في الأهلي

رسالة نارية من ميدو إلى كهربا بعد إيقافه بسبب واقعة أبو تريكة

05:00 ص

تفاصيل جديدة عن زيادة أسعار السجائر

08:19 ص

خاص- الكشف عن حجم العقوبة الموقعة على ثنائي الأهلي

11:27 ص

"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

09:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قبل الشمول المالى عالم شهادات.. شهادات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: برلمان.. أم ساحة محكمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 28.. « التوأم» عندما اعتذر المخرج والمنتج والمرشحات للبطولة عن المسلسل