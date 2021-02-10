مي حلمي تخضع لإجراء جراحة عاجلة.. وتنشر فيديو من داخل المستشفى

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:02 م
مي حلمي
مي حلمي
هبة أحمد
كشفت المذيعة مي حلمي عن سبب احتفالها مبكرًا بعيد ميلادها، لعملية جراحية وهي استئصال المرارة، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت مي حلمي مقطع فيديو جديد لها من داخل المستشفى، قالت فيه:" أنا احتفلت بعيد ميلادي بدري علشان العملية، ادعولي ".

وكانت الإعلامية مي حلمي قد أعلنت مؤخرًا عن تعاقدها علي برنامج جديد علي قناة النهار، يجمعها بـ نجوم كرة القدم المصرية، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث ظهرت برفقة وائل جمعة، بركات ، عصام الحضري ، محمد شوقي ، حسين ياسر المحمدي.

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة نجم هندي اثر أزمة قلبية.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 19 ساعة

خاص- الكشف عن حجم العقوبة الموقعة على ثنائي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة مع الأهلي أمام بالميراس

منذ حوالي 16 ساعة

رسالة نارية من ميدو إلى كهربا بعد إيقافه بسبب واقعة أبو تريكة

منذ حوالي 8 ساعات

"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

منذ حوالي 16 ساعة

خاص - الأهلي يستقر على معاقبة "كهربا والشحات" بسبب تريكة

منذ حوالي 19 ساعة

الفيراري الذي لا يهدأ.. بيليات على رادار الدوري المصري

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل جديدة عن زيادة أسعار السجائر

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يشعل غضب الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

شاهد على هزيمة تاريخية للأحمر.. 8 معلومات لا تفوتك عن حكم مباراة الأهلي وبالميراس

منذ ساعة و 22 دقيقة

بكلمات قوية.. ميدو ينتقد أبو تريكة بعد إيقاف الشحات وكهربا

منذ حوالي 11 ساعة

كان قريبا من الاعتزال.. مفاجأة كبرى بشأن نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ يومين

بي إن سبورتس تُعلن إذاعة مباراة الأهلي وبالميراس في مونديال الأندية

منذ ساعتين و 55 دقيقة

موسيماني يثير القلق في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:59 ص

موسيماني يثير القلق في الأهلي

رسالة نارية من ميدو إلى كهربا بعد إيقافه بسبب واقعة أبو تريكة

05:00 ص

تفاصيل جديدة عن زيادة أسعار السجائر

08:19 ص

خاص- الكشف عن حجم العقوبة الموقعة على ثنائي الأهلي

11:27 ص

"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

09:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قبل الشمول المالى عالم شهادات.. شهادات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: برلمان.. أم ساحة محكمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 28.. « التوأم» عندما اعتذر المخرج والمنتج والمرشحات للبطولة عن المسلسل