مي حلمي تخضع لإجراء جراحة عاجلة.. وتنشر فيديو من داخل المستشفى

Advertisements

كشفت المذيعة مي حلمي عن سبب احتفالها مبكرًا بعيد ميلادها، لعملية جراحية وهي استئصال المرارة، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت مي حلمي مقطع فيديو جديد لها من داخل المستشفى، قالت فيه:" أنا احتفلت بعيد ميلادي بدري علشان العملية، ادعولي ".



وكانت الإعلامية مي حلمي قد أعلنت مؤخرًا عن تعاقدها علي برنامج جديد علي قناة النهار، يجمعها بـ نجوم كرة القدم المصرية، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث ظهرت برفقة وائل جمعة، بركات ، عصام الحضري ، محمد شوقي ، حسين ياسر المحمدي.