تشارك في إنتاجه قنوات ART .. "الرجل الذي باع ظهره" يتأهل للقائمة القصيرة لجوائز الأوسكار









تأهل الفيلم التونسي "الرجل الذي باع ظهره" للقائمة القصيرة لجوائز الأوسكار لفئة أفضل فيلم دولي.









وكانت أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة قد كشفت عن القائمة القصيرة لعدد من الفئات المرشحة لجوائز الأوسكار ال 93 والتي يتم الإعلان عن ترشيحاتها النهائية يوم 15 مارس المقبل، على أن يقام حفل توزيع الجوائز في 24 أبريل المقبل.





وضمت القائمة القصيرة لفئة أفضل فيلم دولي، الفيلم التونسي "الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة كوثر بن هنية، ليصبح الممثل العربي الوحيد ضمن الأعمال المرشحة بهذه الفئة. ويتنافس مع 14 فيلما أخرى، أبرزهم: "Another Round" للمخرج توماس فينتربرج، والفيلم الروسي "Dear Comrades"، وفيلم "La Llorona" من جواتيمالا، والفيلم البوسني "Quo Vadis, Aida?" للمخرجة ياسميلا زبانيتش، الفائز بنجمة الجونة الذهبية العام الماضي.





يتتبع فيلم "الرجل الذي باع ظهره" والذي تشارك قنوات راديو وتلفزيون العرب ART في إنتاجه، رحلة سام على، السوري المُهاجر إلى لبنان هربًا من الحرب في سوريا، على أمل الالتحاق بحبيبته في باريس. عالقًا في لبنان، بلا أي وثائق سفر، يرتاد سام افتتاحات المعارض الفنية في بيروت ليتناول الشراب والطعام، لينتبه له فنان أمريكي معاصر، ليتعاقد معه ويغير مسار حياته.



