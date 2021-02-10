العدد الأسبوعي العدد الأسبوعي تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:37 م Advertisements في حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــافي حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــا أخبار تهمك "10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي منذ حوالي 16 ساعة موسيماني يشعل غضب الأهلي منذ حوالي 17 ساعة بكلمات قوية.. ميدو ينتقد أبو تريكة بعد إيقاف الشحات وكهربا منذ حوالي 11 ساعة تفاصيل جديدة عن زيادة أسعار السجائر منذ حوالي 5 ساعات عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الفريق منذ حوالي 14 ساعة موسيماني يثير القلق في الأهلي منذ حوالي 6 ساعات كان قريبا من الاعتزال.. مفاجأة كبرى بشأن نجم الأهلي منذ حوالي 10 ساعات الفيراري الذي لا يهدأ.. بيليات على رادار الدوري المصري منذ حوالي 7 ساعات رسالة نارية من ميدو إلى كهربا بعد إيقافه بسبب واقعة أبو تريكة منذ حوالي 8 ساعات عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود منذ يومين شاهد على هزيمة تاريخية للأحمر.. 8 معلومات لا تفوتك عن حكم مباراة الأهلي وبالميراس منذ ساعة و 25 دقيقة عاجل.. الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة مع الأهلي أمام بالميراس منذ حوالي 17 ساعة خاص- الكشف عن حجم العقوبة الموقعة على ثنائي الأهلي منذ أقل من ساعتين بي إن سبورتس تُعلن إذاعة مباراة الأهلي وبالميراس في مونديال الأندية منذ حوالي 3 ساعات خاص - الأهلي يستقر على معاقبة "كهربا والشحات" بسبب تريكة منذ حوالي 19 ساعة عاجل.. وفاة نجم هندي اثر أزمة قلبية.. تعرف علي التفاصيل! منذ حوالي 20 ساعة