إصابة شخصين في تصادم ملاكي بتروسيكل في قنا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:36 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
أصيب شخصين منذ قليل، في تصادم سيارة ملاكي مع تروسيكل، بالقرب من دير المحروسة، في محافظة قنا.
وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا يفيد إصابة كل من جمال عبدالناصر محمد، 20 عامًا، ومؤمن محمد جمال، 18 عامًا باشتباه ما بعد الارتجاج، في تصادم سيارة ملاكي مع تروسيكل، بالقرب من دير المحروسة، في محافظة قنا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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