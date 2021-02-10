إصابة شخصين في تصادم ملاكي بتروسيكل في قنا



تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



أصيب شخصين منذ قليل، في تصادم سيارة ملاكي مع تروسيكل، بالقرب من دير المحروسة، في محافظة قنا.وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا يفيد إصابة كل من جمال عبدالناصر محمد، 20 عامًا، ومؤمن محمد جمال، 18 عامًا باشتباه ما بعد الارتجاج، في تصادم سيارة ملاكي مع تروسيكل، بالقرب من دير المحروسة، في محافظة قنا.