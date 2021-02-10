التحالف العربي يدمر طائرتين مفخختين أطلقتهما المليشيا الحوثية تجاه بالسعودية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:31 م
تحطم طائرة - أرشيفية
تحطم طائرة - أرشيفية
وكالات

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين، أطلقتهما المليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، تصدت القوات الحكومية اليمنية، لخمس هجمات للحوثيين من مختلف المحاور على مأرب.

 

 وقد أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن اعتراضه وتدميره ثلاث طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية تجاه المملكة.

 

وقال التلفزيون الرسمي السعودي نقلا عن التحالف العربي، إن الطائرات المسيرة انطلقت من مدينة الحديدة الساحلية اليمنية.

 

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

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