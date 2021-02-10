تعديلات قريبة على بروتوكولات علاج «كورونا»

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:25 م
بوابة الفجر
محمد أكرم دياب

كشفت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا فى تصريحات خاصة لـ«الفجر»، عن أن هناك تعديلات على بروتوكولات علاج المصابين بفيروس كورونا سيتم الكشف عنها قريباً لرفع معدلات الشفاء، وقالت إن العمل على تطوير اللقاحات ومتابعة الأمراض المزمنة يتم يومياً تحت إشراف ومتابعة الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة.

وأضافت أنه لا توجد تطورات بخصوص بروتوكولات العلاج منذ آخر بروتوكول تم وضعه فى نوفمبر الماضى، موضحة أن أول بروتوكول تم وضعه بناء على الخبرات الشخصية لمن تعافوا من الفيروس، وتم كتابته يدويا، وهو مكون من عقارى الهيدروكسى كلوروكين ومضادات الفيروسات.


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