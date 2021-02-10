ضبط شخصين لاتهامهما بالاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات الغير مشروعة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:22 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تواصل الأجهزة الأمنية، جهودها في مكافحة جرائم الإتجار فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت معلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام ( شخصين - أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية - شقيقه، مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوتشت بمحافظة قنا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة  بالعملة الأجنبية من خلال المتهم الأول وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بحساب المتهم الثانى بإحدى البنوك أو حسابه البريدى، وعقب ذلك يقوم بإستلامها وتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى وبمواجهته إعترف بنشاطه على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول.

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى (10 مليون جنيه مصرى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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