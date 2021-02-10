مسحة طبية جديدة للأهلي قبل موقعة بالميراس في مونديال الأندية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
علي نبوي
أجرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صباح اليوم الأربعاء المسحة الطبية الرسمية الخاصة بمباراة بالميراس البرازيلي، وذلك داخل مقر إقامتها.

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي غدًا الخميس على استاد المدينة التعليمية في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة بمباراة تحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.

وكان الأهلي قد خسر في مباراة الدور نصف النهائي أمام بايرن ميونيخ الألماني بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت أول أمس الاثنين على ستاد أحمد بن علي المونديالي.

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