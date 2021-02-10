شاهد على هزيمة تاريخية للأحمر.. 8 معلومات لا تفوتك عن حكم مباراة الأهلي وبالميراس

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:54 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعيين الدولي السنغالي ماجيت نداي حكمًا لمباراة الأهلي ضد بالميراس البرازيلي المقرر لها غدًا الخميس، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.

ويعاون ماجيت نداي في إدارة مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي كل من: السنغاليين دجبريل كمارا، والحاجي سامبا، بينما سيتولي الجواتيمالي ماريو إسكوبار مهمة الحكم الرابع.

 كما قررت اللجنة تعيين الحكم المغربي رضوان جيد والبيروفي فيشر، على تقنية الفيديو خلال مواجهة الفريقين بالبطولة.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز المعلومات والأرقام عن السنغالي ماجيت نداي حكم مباراة الأهلي وبالميراس:-

- ماجيت نداي من مواليد 1 سبتمير لعام 1986، ويبلغ عمره 35 عامًا.

- حصل الحكم السنغالي على الشارة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عام 2011.

- أدار ماجيت نداي 9 مباريات للأندية المصرية ومنتخب مصر الأول خلال مشواره التحكيمي، حقق المصريين الفوز في 5 مباريات، وخسروا مباراة وحيدة، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات.

- الحكم السنغالي أدار مباراتين للأهلي، الأولى كانت ضد سيمبا السنغالي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2019 وفاز الأحمر 5-0، وخسر بنفس النتيجة أمام ماميلودي صنداونز في ذهاب ربع نهائي البطولة في أكبر هزيمة إفريقية في تاريخ الأهلي والأندية المصرية.

- كما أدار "نداي" مباراتين لمنتخب مصر، الأولى كانت ضد تشاد في تصفيات أمم إفريقيا، وحقق الفراعنة فوزًا كاسحًا بسداسية نظيفة، بينما الثانية كانت ضد أوغندا بكأس أمم إفريقيا 2019 وفاز منتخبنا بهدفين دون رد.

- ماجيت نداي أدار أيضًا 3 مباريات للزمالك، فاز الفارس الأبيض في مباراة، وحسم التعادل نتيجة مباراتين.

- تولى إدارة مباراة الإسماعيلى ومازيمبى الكونغولى، التى أقيمت فى الإسكندرية على ملعب برج العرب وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

- كما أدار مباراة المصرى واتحاد العاصمة الجزائرى بالكونفدرالية عام 2018، وانتهت بفوز المصرى بهدف.

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