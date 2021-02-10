رش وتعقيم  موقف الأقاليم ووحدة المرور وعدد من المنشآت عامة وشوارع للحد من انتشار كورونا بسفاجا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:52 ص
بوابة الفجر
محمد طه

أعلنت هدى المغربي، رئيسة مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، استكمال أعمال رش وتعقيم شوارع المدينة والميادين الرئيسية وذلك بالتنسيق بين إدارة منظومة النظافة وبين شركة النور 2 المتعاقدة مع الوحدة المحلية بسفاجا للحد من انتشار فيروس كورونا.

أوضحت رئيس المدينة، أنه تم تنفيذ أعمال الرش والتطهير والتعقيم في موقف الأقاليم ووحدة المرور وهي المناطق الأكثر تواجد للمواطنين والتنبيه على السائقين بالزام المواطنين بارتداء الكمامات، مشيرةً إلى أن العمل مستمر بجميع أنحاء المدينة.

كما شددت المغربي، على تشكيل حملات للمرور على المحلات للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتطبيق القانون على المخالفين.
رش وتعقيم  موقف الأقاليم ووحدة المرور وعدد من المنشآت عامة وشوارع للحد من انتشار كورونا بسفاجا
رش وتعقيم  موقف الأقاليم ووحدة المرور وعدد من المنشآت عامة وشوارع للحد من انتشار كورونا بسفاجا
رش وتعقيم  موقف الأقاليم ووحدة المرور وعدد من المنشآت عامة وشوارع للحد من انتشار كورونا بسفاجا
رش وتعقيم  موقف الأقاليم ووحدة المرور وعدد من المنشآت عامة وشوارع للحد من انتشار كورونا بسفاجا
رش وتعقيم  موقف الأقاليم ووحدة المرور وعدد من المنشآت عامة وشوارع للحد من انتشار كورونا بسفاجا
رش وتعقيم  موقف الأقاليم ووحدة المرور وعدد من المنشآت عامة وشوارع للحد من انتشار كورونا بسفاجا
رش وتعقيم  موقف الأقاليم ووحدة المرور وعدد من المنشآت عامة وشوارع للحد من انتشار كورونا بسفاجا
رش وتعقيم  موقف الأقاليم ووحدة المرور وعدد من المنشآت عامة وشوارع للحد من انتشار كورونا بسفاجا

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